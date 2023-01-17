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Киселев Андрей Николаев

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Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Киселев Николай Филиппов

Мать: не указана

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Киселев Иван Андреев

Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Киселев Алексей Андреев

Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Киселев Павел Андреев

Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Киселев Александр Андреев

Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Мария Сергеева

Смерть
1884
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
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