Киселев Андрей Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Киселев Николай Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Киселев Иван Андреев
Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Киселев Александр Андреев
Мать ребёнка: Киселева Мария Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Мария Сергеева
Смерть
1884
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область