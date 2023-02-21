Киселева Мария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Киселев Иван Андреев
Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Аграфена Андреева
Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Киселев Александр Андреев
Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1868
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область