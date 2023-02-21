Киселева Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Мария Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Киселев Иван Андреев

Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Киселев Алексей Андреев

Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Аграфена Андреева

Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Киселев Павел Андреев

Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Киселев Александр Андреев

Отец ребёнка: Киселев Андрей Николаев

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Андрей Николаев

Смерть
1868
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
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