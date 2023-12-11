Середкина Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкина Дарья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1993

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1993

Отец: Середкин Игорь Иннокентьевич

Мать: Петрова Елена

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