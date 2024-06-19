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Алимбекова Газза -

Место рождения

село Верхние Чебеньки, Оренбургской области

Дата рождения

1880

Дата смерти

11.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1901

Дочь: Шамсутдинова (Алимбекова) Сагида Гаряевна

Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -

Рождение ребёнка
11.11.1903

Дочь: Насырова (Алимбекова) Магузя Гаряевна

Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Алимбеков Шакирьян Гаряевич

Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -

Рождение ребёнка
11.11.1909

Дочь: Сулейманова (Алимбекова) Мавтуха Гаряевна

Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -

Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Файзуллина (Алимбекова) Банат Гаряевна

Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -

Смерть
11.11.1921

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