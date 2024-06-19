Алимбекова Газза -
Место рождениясело Верхние Чебеньки, Оренбургской области
Дата рождения1880
Дата смерти11.11.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1901
Дочь: Шамсутдинова (Алимбекова) Сагида Гаряевна
Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -
Рождение ребёнка
11.11.1903
Дочь: Насырова (Алимбекова) Магузя Гаряевна
Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Алимбеков Шакирьян Гаряевич
Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -
Рождение ребёнка
11.11.1909
Дочь: Сулейманова (Алимбекова) Мавтуха Гаряевна
Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Файзуллина (Алимбекова) Банат Гаряевна
Отец ребёнка: Алимбеков Гаряй -
Смерть
11.11.1921