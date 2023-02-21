Жибров Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖибров Константин Иванович

Жибров Константин Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

10.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жибров Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Жибров Константин Константинович

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
14.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Даниловна

Смерть
10.01.1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close