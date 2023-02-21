Жибров Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти10.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жибров Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Жибров Константин Константинович
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
14.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Даниловна
Смерть
10.01.1954