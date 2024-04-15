Куценко Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1907 ст.

Сын: Куценко Еким Андреевич

Мать ребёнка: Куценко Татьяна Гавриловна

Софиевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMJ?i=816&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куценко Татьяна Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Софиевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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