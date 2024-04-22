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Колосов Севастьян Андреевич

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Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Колосов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ордина Соломанида (Соломония) Севастьяновна

Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна

д. Большое Раменье
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колосов Иван Севастьянович

Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Карманова Варвара Севастьяновна

Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Федосья Ефимовна

Смерть
1840
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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