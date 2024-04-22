Колосов Севастьян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Колосов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ордина Соломанида (Соломония) Севастьяновна
Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна
д. Большое Раменье
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колосов Иван Севастьянович
Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Карманова Варвара Севастьяновна
Мать ребёнка: Колосова Федосья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840