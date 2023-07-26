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ГлавнаяЛюдиОсипова София Спиридоновна

Осипова София Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Осипов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Лаврентьев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1896

Дочь: (Лаврентьева) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Осипов Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лаврентьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лаврентьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лаврентьев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Лаврентьева) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Лаврентьева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович

Смерть
Неизвестно

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