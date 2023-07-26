Осипова София Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1891
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
14.06.1892
Сын: Лаврентьев Петр Андреевич
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
04.10.1896
Дочь: (Лаврентьева) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
26.08.1904
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лаврентьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лаврентьев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лаврентьев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Лаврентьева) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Лаврентьева) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Осипов Андрей Корнилович
Смерть
Неизвестно