Чернышов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения30.12.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958
Отец: Чернышов АЛЕКСАНДР
Мать: Чернышова НИНА
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Чернышова ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ЖИВЕТ В ДОМОДЕДОВО
Рождение ребёнка
14.07.1986
Дочь: Соболева СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Рождение ребёнка
19.09.1988
Сын: Чернышов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Бракосочетание
Неизвестно