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Чернышов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

30.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958

Отец: Чернышов АЛЕКСАНДР

Мать: Чернышова НИНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Чернышова ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
ЖИВЕТ В ДОМОДЕДОВО
Рождение ребёнка
14.07.1986

Дочь: Соболева СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1988

Сын: Чернышов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

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