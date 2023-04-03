Наумова (Каменева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Каменева) Анна

Место рождения

Село Оскочное, , ,

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Оскочное, , ,
Рождение ребёнка
1758

Сын: Наумов Игнат

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Рождение ребёнка
1760

Сын: Наумов Иван

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Клепикова Праскева

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Рождение ребёнка
1764

Сын: Наумов Михайла Федоров

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Наумов Андрей Федоров

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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