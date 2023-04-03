Наумова (Каменева) Анна
Место рожденияСело Оскочное, , ,
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Наумов Игнат
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1760
Сын: Наумов Иван
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Клепикова Праскева
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно