Сюсмяляйнен (Рокка) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1911
Рождение ребёнка
10.01.1912
Дочь: (Сюсмяляйнен) Айно-Мария Адамовна
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1915
Сын: Сюсмяляйнен Адам Адамович
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1919
Дочь: (Сюсмяляйнен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1921
Сын: Сюсмяляйнен Иван Адамович
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно