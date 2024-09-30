Сюсмяляйнен (Рокка) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсмяляйнен (Рокка) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1911

Муж: Сюсмяляйнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1912

Дочь: (Сюсмяляйнен) Айно-Мария Адамовна

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Сюсмяляйнен Адам Адамович

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.09.1919

Дочь: (Сюсмяляйнен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1921

Сын: Сюсмяляйнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Адам Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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