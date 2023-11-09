Давыдова (Малеева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Малеева) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1842

Муж: Давыдов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1843

Сын: Давыдов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1845

Дочь: Федорова (Давыдова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1858

Сын: Давыдов Николай Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович

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