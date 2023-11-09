Давыдова (Малеева) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
27.01.1843
Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1845
Дочь: Федорова (Давыдова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1858
Отец ребёнка: Давыдов Иван Иванович