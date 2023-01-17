Веретенникова Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Родионовна
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Елизавета Родионовна
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Веретенников Мартын Родионович
Отец ребёнка: Веретенников Родион Феоктистович
Смерть
Неизвестно