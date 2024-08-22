Абрамов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Федор

Абрамов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Абрамова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Абрамова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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