Поспелова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.2009
Дочь: Поспелова Анастасия Артемовна
Отец ребёнка: Поспелов Артем Валерьевич
Рождение ребёнка
02.09.2016
Сын: Поспелов Савелий Артемович
Отец ребёнка: Поспелов Артем Валерьевич