Синичкин Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1920
Сын: Синичкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Синичкина Афимия Кузьминична
Рождение ребёнка
18.03.1926
Дочь: Синичкина Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Синичкина Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно