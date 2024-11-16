Синичкин Николай Игнатьевич 07.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синичкин Николай Игнатьевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.05.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1899

Отец: Синичкин Игнатий Григорьевич

Мать: Синичкина Екатерина Гавриловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синичкина Прасковья Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синичкина Афимия Кузьминична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.03.1920

Сын: Синичкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Синичкина Афимия Кузьминична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.03.1926

Дочь: Синичкина Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Синичкина Прасковья Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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