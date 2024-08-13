Подъячев Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения04.08.1910
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Крестили в Покровской церкви села Воскресенского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова (Подьячева) Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1931
Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1935
Сын: Подьячев Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна
Смерть
?.09.1941