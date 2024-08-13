Подъячев Григорий Петрович 04.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПодъячев Григорий Петрович

Подъячев Григорий Петрович

Место рождения

Балобаново, Богородский, Московская область

Дата рождения

04.08.1910

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Подъячев Петр Степанович

Мать: Подъячева (Шеверина) Евдокия Петровна

Балобаново, Богородский, Московская область
Крестили в Покровской церкви села Воскресенского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова (Подьячева) Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1931

Сын: Илюшин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1935

Сын: Подьячев Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Илюшина Анастасия Михайловна

Смерть
?.09.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.