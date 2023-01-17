Зарудская Анна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Плохих Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Зарудский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1953
Сын: Зарудский Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990