Зарудская Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудская Анна Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Плохих Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Зарудский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.03.1953

Сын: Зарудский Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Зарудский Владимир Иванович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарудский Владимир Иванович

Смерть
Около 1990
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