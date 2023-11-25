Петрова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1927
Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович
Рождение ребёнка
20.03.1932
Дочь: Петрова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович
Рождение ребёнка
?.09.1935
Дочь: Петрова Томара Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович
Смерть
1941