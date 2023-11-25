Петрова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1927

Сын: Петров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Петров Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович

Рождение ребёнка
20.03.1932

Дочь: Петрова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович

Рождение ребёнка
?.09.1935

Дочь: Петрова Томара Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Ульянович

Смерть
1941
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