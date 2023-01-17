Посылин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посылин Михаил Степанович

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

15.08.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Посылин Степан Иванович

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Посылин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Посылин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1838 ст.

Сын: Посылин Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
15.08.1868 ст.
Шуя, Шуя, Ивановская область
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