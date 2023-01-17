Посылин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти15.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Посылин Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Посылин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1838 ст.
Сын: Посылин Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.08.1868 ст.