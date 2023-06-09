Артамонова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов С

Мать: Артамонова (Донцова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Донцов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донцов Анатолий

Рождение ребёнка
08.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донцов Анатолий

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