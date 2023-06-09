Артамонова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артамонов С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Донцов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Донцов Анатолий
Рождение ребёнка
08.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донцов Анатолий