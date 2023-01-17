Шведенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведенко Сергей

Шведенко Сергей

avatar

Место рождения

Дружковка

Дата рождения

05.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.08.2007

Жена: Шведенко Лана Владимировна

Рождение ребёнка
Около 01.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шведенко Лана Владимировна

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шведенко Лана Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close