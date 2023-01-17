Шведенко Сергей
Место рождения
Дата рождения05.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.2007
Рождение ребёнка
Около 01.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шведенко Лана Владимировна
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шведенко Лана Владимировна