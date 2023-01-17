Шведенко (Шапкова) Лана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведенко (Шапкова) Лана Владимировна

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

12.06.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988

Отец: Шапков Владимир

Мать: Шапкова Лариса Леонидовна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
04.08.2007

Муж: Шведенко Сергей

Рождение ребёнка
Около 01.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шведенко Сергей

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шведенко Сергей

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