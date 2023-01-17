Шведенко (Шапкова) Лана Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.06.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988
Отец: Шапков Владимир
Бракосочетание
04.08.2007
Муж: Шведенко Сергей
Рождение ребёнка
Около 01.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шведенко Сергей
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шведенко Сергей