Майда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1888

Сын: Султанов Хатмулла

Отец ребёнка: Султангарей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султангарей

Смерть
Неизвестно
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