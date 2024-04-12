Калганова (Юрина) Анна Флоровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1803 ст.
Отец: Юрин Фрол Михайлович
Мать: Юрина Овдотья Филипповна
Бракосочетание
08.01.1826
Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1832 ст.
Дочь: Ларионова Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Калганов Спиридон Филиппович
Колосовка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно