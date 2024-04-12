Калганова (Юрина) Анна Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калганова (Юрина) Анна Флоровна

Место рождения

Лекарево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.01.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1803 ст.

Отец: Юрин Фрол Михайлович

Мать: Юрина Овдотья Филипповна

Лекарево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1826

Муж: Калганов Спиридон Филиппович

Танайка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1832 ст.

Дочь: Ларионова Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Калганов Спиридон Филиппович

Колосовка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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