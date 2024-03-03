Алексеев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973

Отец: Алексеев Владимир Фёдорович

Мать: Алексеева Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.1994

Сын: Алексеев Артемий Александрович

Мать ребёнка: Инна Юрьевна

Рождение ребёнка
11.02.2000

Дочь: Алексеева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Елена Васильевна

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