Алексеев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1973
Рождение ребёнка
06.12.1994
Сын: Алексеев Артемий Александрович
Мать ребёнка: Инна Юрьевна
Рождение ребёнка
11.02.2000
Дочь: Алексеева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно