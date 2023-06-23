Бехтеева (Хвостова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехтеева (Хвостова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1854 ст.

Дата смерти

03.06.1923

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1854 ст.

Отец: Хвостов Алексей Николаевич

Мать: Хвостова (Жемчужникова) Екатерина Лукинична

Бракосочетание
09.01.1874 ст.

Муж: Бехтеев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.1877 ст.

Дочь: Толстая (Бехтеева) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Бехтеев Сергей Сергеевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.04.1879 ст.

Сын: Бехтеев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Бехтеев Сергей Сергеевич

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
03.06.1923

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