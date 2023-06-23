Бехтеева (Хвостова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1854 ст.
Дата смерти03.06.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1854 ст.
Бракосочетание
09.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1877 ст.
Дочь: Толстая (Бехтеева) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Бехтеев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.04.1879 ст.
Отец ребёнка: Бехтеев Сергей Сергеевич
Смерть
03.06.1923