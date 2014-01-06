Пименов Константин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1954
Дата смерти06.01.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1954
Отец: Пименов Геннадий
Мать: Пименова (Живая) Надежда
Рождение ребёнка
07.05.1976
Сын: Пименов Олег Константинович
Мать ребёнка: Пименова (Старикова) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1984
Сын: Пименов Артем Константинович
Мать ребёнка: Пименова (Старикова) Ирина Михайловна
Смерть
06.01.2014