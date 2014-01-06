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Пименов Константин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1954

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1954

Отец: Пименов Геннадий

Мать: Пименова (Живая) Надежда

Рождение ребёнка
07.05.1976

Сын: Пименов Олег Константинович

Мать ребёнка: Пименова (Старикова) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Пименов Артем Константинович

Мать ребёнка: Пименова (Старикова) Ирина Михайловна

Смерть
06.01.2014

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