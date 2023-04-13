Нариманов Афлятун (Миннегалим) Назиманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Ганеев Мугалим Афлятунович
Мать ребёнка: Сальбидада
Учалле, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саида
Смерть
Неизвестно