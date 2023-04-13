Нариманов Афлятун (Миннегалим) Назиманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нариманов Афлятун (Миннегалим) Назиманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Ганеев Мугалим Афлятунович

Мать ребёнка: Сальбидада

Учалле, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саида

Смерть
Неизвестно
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