Козлова (Преснякова) (Кукаева) Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кукаев Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1841
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1841
Сын: Козлов (пресняков) Игнатий Григорьев
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
Рождение ребёнка
09.02.1844
Дочь: Марья Григорьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
Рождение ребёнка
20.01.1846
Дочь: Аксёнова Анна Григорьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
Рождение ребёнка
22.01.1848
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
Рождение ребёнка
01.06.1851
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
Неизвестно