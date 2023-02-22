Козлова (Преснякова) (Кукаева) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Преснякова) (Кукаева) Дарья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кукаев Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1841

Сын: Козлов (пресняков) Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

Рождение ребёнка
09.02.1844

Дочь: Марья Григорьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

Рождение ребёнка
20.01.1846

Дочь: Аксёнова Анна Григорьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

Рождение ребёнка
22.01.1848

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

Рождение ребёнка
01.06.1851

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Смерть
Неизвестно
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