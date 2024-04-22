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Шамрай Прокофий Ефимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1855

Дочь: Кулик Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1859

Сын: Шамрай Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1868

Дочь: Герасименко Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1873

Дочь: Бодяка Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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