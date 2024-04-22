Шамрай Прокофий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1855
Дочь: Кулик Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
18.02.1859
Сын: Шамрай Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1868
Дочь: Герасименко Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1873
Дочь: Бодяка Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Шамрай Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно