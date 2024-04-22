Жгун (Боровкова) Марфа Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Боровкова) Марфа Лаврентьевна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Дочь: Жгун Ксения Карповна

Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.

Сын: Жгун Иван Карпович

Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Карповна

Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.

Дочь: Жгун Надежда Карповна

Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Карп Тихонович

Смерть
Неизвестно
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