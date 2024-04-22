Жгун (Боровкова) Марфа Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Дочь: Жгун Ксения Карповна
Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.
Сын: Жгун Иван Карпович
Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Карповна
Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.
Дочь: Жгун Надежда Карповна
Отец ребёнка: Жгун Карп Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Карп Тихонович
Смерть
Неизвестно