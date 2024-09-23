Баландина (Ширяева) Надежда Прокопьева
Место рождения
Дата рождения17.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1894 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Прокопий Стефанов и законная жена его Вера Авраамова,оба православные
Крещение
18.09.1894 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Филимон Авраамов и той же деревни крестьянская жена Домника Стефанова Карягина
Бракосочетание
03.10.1912 ст.
Деревни Соколки крестьянина Михаила Тимофеева сын Михаил,православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Уфимской епархии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Прокопия Стефанова доч... Показать все
Смерть
Неизвестно