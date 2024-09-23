Баландина (Ширяева) Надежда Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Ширяева) Надежда Прокопьева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1894 ст.

Отец: Ширяев Онисимов Прокопий Стефанов

Мать: Ширяева Онисимова (Спирчина) Вера Абрамова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Прокопий Стефанов и законная жена его Вера Авраамова,оба православные
Крещение
18.09.1894 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Филимон Авраамов и той же деревни крестьянская жена Домника Стефанова Карягина
Бракосочетание
03.10.1912 ст.

Муж: Баландин Михаил Михаилов

Деревни Соколки крестьянина Михаила Тимофеева сын Михаил,православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Уфимской епархии Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянина Прокопия Стефанова доч... Показать все
Смерть
Неизвестно

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