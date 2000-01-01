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Афанасьев Сергей Александрович
Афанасьев Сергей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1966
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Мисюра (Манецкая) Галина Гавриловна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1966
Отец: не указан
Мать:
Мисюра Галина Гавриловна
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