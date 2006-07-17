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Бояршинов Никита Ильич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

17.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2006

Отец: Бояршинов Илья Александрович

Мать: Бояршинова Яна Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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