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Сенченко Иосиф Николаевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

Между 1787 и 1793 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Сенченко Николай Иванович

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Сенченко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Дочь: Сенченко Устина Иосифовна

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Сенченко Марко Иосифович

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Сенченко Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Дочь: Мошка (Сенченко) Домникия Иосифовна

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Сенченко Николай Иосифович

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Сенченко Мелания Иосифовна

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Сенченко Трофим Иосифович

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Сенченко Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 67 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=960
Бракосочетание
До 1878 ст.

Жена: Сенченко Матрона Мойсеевна

Гужовка, Чернігівська область
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Смерть
Между 1787 и 1793 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1787 г. и 1793 г.

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