Сенченко Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиМежду 1787 и 1793 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Сенченко Николай Иванович
Мать: не указана
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Дочь: Сенченко Устина Иосифовна
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Сенченко Матрона Иосифовна
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Дочь: Мошка (Сенченко) Домникия Иосифовна
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Сенченко Николай Иосифович
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1793 г.
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Сенченко Мелания Иосифовна
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Сенченко Трофим Иосифович
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Сенченко Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Сенченко Матрона Мойсеевна
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1787 г.
Упоминание
1787 ст.
Исповедная ведомость, двор 67 [ГАЧО 679.1.441] https://www.familysearch.org/search/film/007779758?i=960
Бракосочетание
До 1878 ст.
Дата бракосочетания определена по исповедной ведомости за 1787 г.
Смерть
Между 1787 и 1793 ст.
Дата смерти определена по исповедным ведомостям за 1787 г. и 1793 г.