Григорьева Ульяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Зосима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно