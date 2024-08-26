Григорьева Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

1883 г.р.
1885 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Зосима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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