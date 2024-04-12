Горбунова (Кашина) Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
18.05.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1867 ст.
Дочь: Ирина Силична
Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.
Дочь: Домника Силична
Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович
Рождение ребёнка
12.05.1870 ст.
Дочь: Клавдия Силична
Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович
Рождение ребёнка
02.04.1872 ст.
Сын: Горбунов Осип Силич
Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович
Смерть
Неизвестно