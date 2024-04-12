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Горбунова (Кашина) Евгения Дмитриевна

Место рождения

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.05.1866 ст.

Муж: Горбунов Сила Трифонович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1867 ст.

Дочь: Ирина Силична

Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.

Дочь: Домника Силична

Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.05.1870 ст.

Дочь: Клавдия Силична

Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.04.1872 ст.

Сын: Горбунов Осип Силич

Отец ребёнка: Горбунов Сила Трифонович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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