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Панюшкин Иван Никитович

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Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1921

Дата смерти

20.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Панюшкин Никита Семёнович

Мать: Панюшкина Варвара Ермолаевна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
20.03.1942
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