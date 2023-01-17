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Панюшкин Иван Никитович
Панюшкин Иван Никитович
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Место рождения
Васильевское
, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Дата рождения
1921
Дата смерти
20.03.1942
Пол
Мужской
Отец
Панюшкин Никита Семёнович
1880 г.р.
Мать
Панюшкина (Агапова) Варвара Ермолаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Панюшкин Никита Семёнович
Мать:
Панюшкина Варвара Ермолаевна
Васильевское
, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
20.03.1942
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