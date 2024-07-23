Непогодьева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Непогодьев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Непогодьев Ефрем Михайлович
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Непогодьев Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович
Смерть
Неизвестно