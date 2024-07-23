Непогодьева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепогодьева Марфа

Непогодьева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Михаил Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Непогодьев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Непогодьев Ефрем Михайлович

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Непогодьев Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Макарович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.