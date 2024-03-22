Сидор Денисович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Денис Борисович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Васса Сидоровна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Сидорович
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1836
Сын: Руф Сидорович
Мать ребёнка: Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса (3-я жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья (2-я жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Смерть
Неизвестно