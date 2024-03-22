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Сидор Денисович

Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Денис Борисович

Мать: не указана

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Васса Сидоровна

Мать ребёнка: Евгения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Евгения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Сидорович

Мать ребёнка: Евгения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Руф Сидорович

Мать ребёнка: Евгения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса (3-я жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья (2-я жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Смерть
Неизвестно
Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
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