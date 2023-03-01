Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Васса Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Денисович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Денисович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Денисович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Руф Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Денисович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Денисович

Смерть
Неизвестно
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