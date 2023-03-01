Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Васса Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Денисович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Денисович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Денисович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Руф Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Денисович
Смерть
Неизвестно