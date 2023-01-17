Романова Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1807
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
?.10.1809
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно