Романова Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Ирина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1807

Сын: Романов Захар Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1809

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Егор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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