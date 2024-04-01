Лосева (Алексеева) Зоя Константиновна
Место рожденияСтаница Надежденская(Иссык)
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти04.08.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Алексеев Константин Дмитриев
Мать: Алексеева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Петр
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Щипанова (Лосева) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лосев Петр
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Лосев Виктор Петров
Отец ребёнка: Лосев Петр
Смерть
04.08.1989
Похороны
Неизвестно