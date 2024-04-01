Лосева (Алексеева) Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Алексеева) Зоя Константиновна

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Место рождения

Станица Надежденская(Иссык)

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

04.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Алексеев Константин Дмитриев

Мать: Алексеева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Петр

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Щипанова (Лосева) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лосев Петр

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Лосев Виктор Петров

Отец ребёнка: Лосев Петр

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
04.08.1989
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
Неизвестно

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