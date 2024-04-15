Плюхина Харитонья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Катерина Егоровна
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плюхин Лука Егорович
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Егоровна
Отец ребёнка: Плюхин Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно