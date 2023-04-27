Трубецкий Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.01.1566
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трубецкий Иван Семенович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Trubetsk 1490–1508 / Удельный князь Трубчевский 1490–1508
Рождение ребёнка
Около 1511
Сын: Трубецкой Роман Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
20.01.1566
Похороны
Неизвестно