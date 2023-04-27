Трубецкий Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкий Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.01.1566

Пол

Мужской

Отец

Около 1435 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трубецкий Иван Семенович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Prince of Trubetsk 1490–1508 / Удельный князь Трубчевский 1490–1508
Рождение ребёнка
Около 1511

Сын: Трубецкой Роман Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
20.01.1566
Похороны
Неизвестно

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