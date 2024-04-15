Кузнецова (Белокур) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1890 ст.
Отец: Белокур Николай Миронович
Мать: Белокур Мария Ананьевна
Крещение
22.09.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
24.08.1905 ст.
Наталия Михайловна Бардакова
Восприемник
16.01.1906 ст.
Ксения Федоровна Река
Восприемник
06.10.1907 ст.
Сергей Михайлович Бардаков
Восприемник
28.08.1908 ст.
Иван Федорович Река
Бракосочетание
07.11.1910 ст.
Поручитель по невесте - Пархоменко Иван Антонович | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNT-9?i=106&cc=3511744&cat=1... Показать все
Смерть
Неизвестно