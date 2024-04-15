Кузнецова (Белокур) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Белокур) Надежда Николаевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.09.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1890 ст.

Отец: Белокур Николай Миронович

Мать: Белокур Мария Ананьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
22.09.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
24.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Михайловна Бардакова
Восприемник
16.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Федоровна Река
Восприемник
06.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Михайлович Бардаков
Восприемник
28.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Федорович Река
Бракосочетание
07.11.1910 ст.

Муж: Кузнецов Поликарп Николаевич

Николаевка, Сумська область
Поручитель по невесте - Пархоменко Иван Антонович | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNT-9?i=106&cc=3511744&cat=1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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