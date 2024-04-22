Козей (Козей) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей (Козей) Анна Алексеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Козей Мирон Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1914

Сын: Козей Петр Миронович

Отец ребёнка: Козей Мирон Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Козей Александра Мироновна

Отец ребёнка: Козей Мирон Евсеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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