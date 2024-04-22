Козей (Козей) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
03.02.1913
Муж: Козей Мирон Евсеевич
Рождение ребёнка
18.12.1914
Сын: Козей Петр Миронович
Отец ребёнка: Козей Мирон Евсеевич
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Козей Александра Мироновна
Отец ребёнка: Козей Мирон Евсеевич
Смерть
Неизвестно