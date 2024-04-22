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Козей Мирон Евсеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1883

Отец: Козей Евсевий Петрович

Мать: Козей Мелания Афанасьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Козей Анна Алексеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1914

Сын: Козей Петр Миронович

Мать ребёнка: Козей Анна Алексеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Козей Александра Мироновна

Мать ребёнка: Козей Анна Алексеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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