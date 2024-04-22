Козей Мирон Евсеевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1883
Отец: Козей Евсевий Петрович
Бракосочетание
03.02.1913
Жена: Козей Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.12.1914
Сын: Козей Петр Миронович
Мать ребёнка: Козей Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Козей Александра Мироновна
Мать ребёнка: Козей Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно