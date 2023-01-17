Тюртю Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения29.04.1922
Дата смерти20.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1922
Отец: Тюртю Степан
Мать: Анна Назаровна
Военная служба
Неизвестно
260 rifle division
260 rifle division
Смерть
20.09.1942
Котлубань, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: пропал без вести | Сталинградская обл., Городищенский р-н, Самофаловский с/с, ст. Котлубань, в районе