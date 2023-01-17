Тюртю Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюртю Андрей Степанович

Тюртю Андрей Степанович

avatar

Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.04.1922

Дата смерти

20.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1922

Отец: Тюртю Степан

Мать: Анна Назаровна

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
Неизвестно
260 rifle division
260 rifle division
Смерть
20.09.1942
Котлубань, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: пропал без вести | Сталинградская обл., Городищенский р-н, Самофаловский с/с, ст. Котлубань, в районе
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close